Süle, cosa combini? Violata la quarantena per… ritirare la nuova Ferrari

Prima l’incidente e la multa per Jerome Boateng, adesso anche… l’acquisto di una nuova auto. In casa Bayern Monaco ecco un altro caso di quarantena violata con una vettura protagonista.

Niklas Süle, 24enne difensore del club tedesco e della Nazionale, si è reso protagonista, in negativo, di un episodio che farà infuriare – siamo sicuri – la società della Baviera. Come riporta anche la Bild, fermo dallo scorso ottobre per un grave infortunio al ginocchio, Süle ha deciso di ‘festeggiare’ la guarigione regalandosi una Ferrari 488 GTB. Peccato che, per andarla a ritirare, abbia violato la quarantena impostagli dalla società e dalle leggi del Governo tedesco per l’emergenza coronavirus. Curioso come il giocatore abbia scelto la scuderia di Maranello piuttosto che l’Audio, main sponsor del club. In passato anche Lewandowski e altri giocatori avevano compiuto questo ‘tradimento’. Per Süle possibile multa in arrivo da parte del Bayern Monaco.

RUMMENIGGE SUL FUTURO DELLA BUNDESLIGA