Union Berlino, occasione per Karius: torna in porta dal primo minuto

Loris Karius ci riprova. Il portiere tedesco torna tra i pali per difendere l’Union Berlino dagli assalti avversari. Decisiva l’assenza di Andreas Luthe: l’estremo difensore titolare non sarà in campo nella sfida di sabato contro lo Schalke 04, bloccato da un problema familiare. Karius, arrivato in prestito dal Liverpool, ritroverà il campo per la terza volta nella sua esperienza con la squadra della capitale della Germania.

SFORTUNATO

Chissà se basterà una buona prestazione per provare a ritrovare quella fiducia che ormai latita dal 2018, quando Loris visse un vero incubo nella notte del 26 maggio. A Kiev si giocava la finale di Champions League tra il “suo” Liverpool e il Real Madrid. La gara finì 3-1 per i Blancos e furono decisivi due errori di Karius. Poi il prestito al Besiktas, in Turchia, privo di grandi soddisfazioni. Ora la nuova occasione per convincere gli altri e se stesso.