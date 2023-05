Burnley, ma quale addio: dopo promozione mister Kompany rinnova per altri 5 anni

Il Burnley blinda il maggiore artefice del ritorno in Premier League della squadra, ovvero mister Vincent Kompany. Il tecnico, come riportato dallo stesso club con una nota ufficiale apparsa sul sito e sui canali social, ha rinnovato il contratto con il club inglese per altri cinque anni. La nuova scadenza, infatti, ora è prevista per il 30 giugno 2028.