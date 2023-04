Esultanza eccessiva, Kompany interviene e guadagna gli applausi

Il gesto del tecnico, che richiama due suoi giocatori impegnati ad esultare in faccia agli avversari. Poi le scuse

Il tecnico Vincent Kompany ha ancora una volta dato dimostrazione del suo grande rispetto per i club avversari, fermando l'esultanza di due dei suoi giocatori del Burnley nei confronti dei supporter rivali. I due stavano celebrando la vittoria della Championship - promozione matematica in Premier con sei turni d'anticipo - sollevando un finto trofeo di campione davanti i sostenitori Blackburn Rovers,

. Scorgendo le intenzioni dei suoi calciatori, Mister Vincent ferma tutto, allontana i giocatori e si rivolge alla curva rivale, in segno di scuse.

Il gesto vale l'applauso dei supporter avversari e dell'intero calcio inglese, per uno di quei campioni che non muoiono mai. Vincent Kompany e il Burnley tornano in Premier League e lo fanno da campioni assoluti di Champioship, con una distanza di 10 punti dalla seconda classificata (Sheffield United).