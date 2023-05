Busquets, addio Barcellona: “Sempre sognato di giocare qui. La realtà ha superato ogni aspettativa”

Lo spagnolo ha fatto la storia del club catalano conquistando 8 Liga, 3 Champions League, 7 Coppe del Re, 7 Supercoppe spagnole, 3 Supercoppe europee e 3 Mondiali per club. Ora ha deciso di porre fine alla sua avventura in maglia blaugrana.

L'annuncio ufficiale è arrivato con un video pubblicato sui canali ufficiali del Barça dove proprio Busquets ha ripercorso le tappe della sua esperienza in Catalogna. Emozionanti le primissime parole e le immagini che lo vedono da piccolo e poi, piano piano, arrivare ad oggi. "Sono qui per dirvi che questa sarà la mia ultima stagione al Barcellona. Quando ero piccolo, quando davo calci al pallone e quando vedevo la squadra dalla tv o allo stadio ho sempre sognato di vestire un giorno questa maglia [...]. Devo dire che la realtà ha superato ogni aspettativa. Per me è stato un onore, un orgoglio e un privilegio giocare per il Barcellona".