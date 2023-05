Barcellona, Busquets ha deciso: “Tra pochi giorni informerò Xavi sul mio futuro”

Addio al Barcellona con pista MLS o permanenza per un'altra annata? Il centrocampista ha deciso cosa fare.

Sergio Busquets, capitano del Barcellona, ha finalmente deciso quale sarà il suo futuro. Dopo la vittoria per 1-0 contro l'Osasuna, il centrocampista blaugrana ha parlato del proprio destino che nelle ultime settimane è stato molto chiacchierato tra permanenza in Catalogna e addio, magari in MLS.