Arsenal, Gary Neville: “Scendete dalla Play Station e fate a pezzi il City”

L'ex terzino inglese Gary Neville ha affermato che l'Arsenal dovrà affrontare lo scontro decisivo per il titolo con il Manchester City adottando una mentalità positiva. I Gunners ora guidano la classifica della Premier League solo di quattro punti dopo aver buttato via un vantaggio di due gol e pareggiare con il West Ham domenica, dopo la vittoria per 3-1 del City sul Leicester del giorno prima.

Neville ha detto che, nonostante il pareggio con il West Ham, l'Arsenal si trova in una posizione ancora molto favorevole. Ha riferito che una vittoria all'Etihad li incoronerebbe campioni e che per questo motivo serve una mentalità forte. Parlando al suo podcast Sky Sports, ha spiegato: "Sir Alex Ferguson ha sempre detto, 'se ti venisse data questa opportunità all'inizio della stagione, che devi andare a vincere in trasferta per vincere il campionato, spezzeresti la mano di qualcuno per avere quell'opportunità ogni singolo anno?' E la risposta era sempre sì. Quindi questo è qualcosa per cui essere entusiasti, non è qualcosa per cui sentirsi sotto pressione".