Catania, al Massimino tre figli di Sinisa Mihajlovic

Grande attesa per l'arrivo di tre dei cinque figli di Mihajlovic a Catania

Redazione ITASportPress

"Spero di trovare, presto, da lavorare per legittimare la mia decisione e le mie ambizioni professionali e di tornare a Catania da avversario leale come leali siete stati tutti voi con me. A Catania c'è gente di cuore”. Ci sono parole che per ricordarle non c’è bisogno di sentirle più volte, sono già custodite nel cuore di ogni tifoso rossazzurro. Sinisa Mihajlovic alle pendici dell’Etna è rimasto sei mesi ma con il popolo rossazzurro ha stretto un legame così forte che neanche il suo addio prematuro dal Catania ha potuto scalfire. La morte che lo scorso 16 dicembre si portò via un uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti, è stata ingiusta. Tutti i tifosi rossazzurri si sono uniti nel dolore per aver perso il loro condottiero.

Il Catania con Sinisa - Da avversario Mihajlovic a Catania è venuto due volte: la prima sedeva sulla panchina della Fiorentina, nella seconda occasione occupava quella della Sampdoria. Secondo quanto appreso da Itasportpress, il prossimo 3 maggio a calpestare l’erba del Massimino ci saranno tre dei suoi cinque figli che potranno ricevere l’abbraccio dei tifosi rossazzzurri ricordando i momenti epici della squadra allenata dal papà che nel 2010 ottenne la salvezza in Serie A dopo esaltanti vittorie, sul campo della Juventus, all’Olimpico contro la Lazio e poi in rimonta contro l’Inter del Triplete e nel derby col Palermo. Miroslav, Dusan e Nicholas parteciperanno alla 15a edizione “Un Goal per la Solidarietà”, trofeo Esagono beach club, un quadrangolare che vide anche protagonista il papà Sinisa nel 2010.

Trofeo - Il quadrangolare organizzato da Luca Napoli può essere considerato come uno dei più grandi eventi sportivi dell’anno per il capoluogo etneo. Causa Covid il torneo tra Nazionale artisti tv, Nazionale Giornalisti, Dream Team e All Stars Sicilia non si svolge da due anni ma adesso Catania è pronta a invadere il vecchio Cibali che sarà gremito in occasione della 15a edizione. I biglietti venduti per i posti a sedere nella tribuna A hanno fatto registrare il tutto esaurito e presto lo sarà anche la B di fronte. Tantissimi, quindi, tra giovani e studenti, a prendere parte alla manifestazione. L’atteso appuntamento, con la quindicesima edizione, raggiungerà ancora la doppia cifra di spettatori e, come ogni anno, non mancheranno di certo i numerosi Vip in campo a cominciare dalla madrina che sarà Soleil Sorge, modella e influencer molto seguita sui social che ha partecipato a Uomini e Donne e anche al Grande Fratello Vip.