Cancelo nella bufera per aver allontanato dei tifosi, ma è lui la vittima

Nelle ultime ore ha spopolato sui social un video che riprende Joao Cancelo mentre litiga e allontana dei tifosi. Il tutto ha ovviamente scatenato una bufera, con alcuni supporter che hanno addirittura etichettato il calciatore come poco disponibile con i tifosi e troppo nelle sue per firmare un autografo o scattare una foto. Ma ciò suonava strano. Infatti, le cose non stanno per nulla così e a spiegarlo è stato lo stesso calciatore del Barcellona tramite profili ufficiali. "Non si tratta di tifosi ma giovani che sono lì ogni giorno, sia fuori dal centro di allenamento che quando sono con mia figlia nel parco, e mi chiedono autografi per poi rivenderli - ha scritto Cancelo -. E questo si ripete ogni giorno, sempre con le stesse persone". Joao si è sempre mostrato a disposizione dei tifosi e il suo comportamento era parso veramente strano, ecco spiegato il motivo.