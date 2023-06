Canizares: “Mancato ritorno Messi a Barcellona? Rapporti con Laporta non buoni”

Poi, anche la rivelazione: "So che i rapporti tra Laporta e Messi non sono dei migliori. Che senso avrebbe portarlo, essendo più carismatico di lui e ricevendo più affetto. Qualsiasi mossa che avrebbe fatto Messi poteva essere fatta a Laporta. Non avere sotto controllo questi tipi di calciatori, che sono qualcosa di più di semplici giocatori, è qualcosa di molto pericoloso. Nessuno osa parlare male di Messi a Barcellona. Sinceramente credo che al Barcellona sia stato fatto ben poco per provare davvero a far tornare Messi".