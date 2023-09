Caos Spagna: perquisita la sede degli arbitri, Barcellona accusato di corruzione

Come rivelato da El Debate, Aguirre Negreira deve essere considerato a tutti gli effetti un “pubblico ufficiale nell'esercizio di pubbliche funzioni”. Da qui la decisione di aprire un’indagine ufficiale nei confronti dello stesso Negreira e del figlio e degli ex presidenti del Barça Josep María Bartomeu e Sandro Rosell .

Sempre nella mattinata di giovedì, come riferito da El Debate e AS, su ordine di Aguirre, la Guardia Civile spagnola è entrata nella Ciudad del Fútbol di Las Rozas, sede dell’associazione arbitri, per perquisirne gli uffici. Obiettivo, entrare in possesso dei documenti relativi ai 7,5 milioni ricevuti da Negreira e dei verbali delle riunioni ai quali ha partecipato l’ex presidente del comitato tecnico degli arbitri oltre che dei documenti che hanno decretato promozioni e retrocessioni arbitrali durante la sua gestione. Secondo il giudice istruttore, Negreira aveva un ruolo attivo nelle designazioni.