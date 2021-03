Capolavoro Gerrard: Rangers campioni di Scozia! Festa sui social

Un triplice fischio che sa tanto di liberazione. Così i tifosi dei Rangers devono aver vissuto il termine del match tra Celtic e Dundee. La gara è terminata con un pareggio, che ha sancito aritmeticamente la vittoria aritmetica del campionato per la squadra di Glasgow dalla casacca blu. Un trionfo atteso da dieci anni, inaspriti da grandi amarezze come la retrocessione a causa di problemi societari. Ora l’attesa rivincita con ben sei turni d’anticipo e con un ruolino di marcia che non ha contemplato mai la sconfitta.

PRIMA VOLTA

Gran parte del merito di questa impresa va attribuita a Steven Gerrard. L’ex Liverpool ha accettato nel 2018 questa sfida ed è riuscito a conquistare il successo al terzo tentativo. Per lui si tratta del primo trionfo in carriera in campionato. Anche da calciatore, infatti, non era mai riuscito a imporsi nella massima competizione nazionale. Con il Liverpool sfiorò la vittoria finale nel 2008/09, cedendo nel finale allo strapotere del Manchester United di Sir Alex Ferguson, e nel 2013/14, quando un suo scivolone nella sconfitta interna contro il Chelsea consegnò il titolo al City.

SOCIAL

Attraverso il proprio profilo Twitter, i Rangers hanno iniziato i festeggiamenti. Una grande gioia espressa con poche parole: “Noi siamo i Rangers, noi siamo i campioni”. Un bel modo per festeggiare il titolo numero 55.