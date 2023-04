Ancelotti, che attacco alla Uefa: “Per loro i giocatori non contano nulla”

Il campionato volge al termine e il Real Madrid è alle prese con un disperato inseguimento sul Barcellona, attualmente primo in classifica a +11. Il prossimo weekend potrebbe rappresentare infatti l'ultima chance per il Real Madrid di rientrare in corsa. Sono nove le giornate che mancano e i Blancos proveranno in tutti i modi a fare lo sgambetto ai rivali.

Alla vigilia del match contro il Celta Vigo, in programma domani sera alle ore 21, il tecnico Carlo Ancelotti ha parlato delle difficoltà del calendario e non solo, affrontando diversi temi. "Ognuno pensa a sé: la Liga, la Federazione spagnola, idem Fifa e Uefa, per loro i giocatori non contano nulla e qualcosa deve cambiare. In quattro mesi, dal 30 dicembre ad oggi, escludendo la sosta per le nazionali, abbiamo concesso solo otto giorni liberi".