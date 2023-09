Carrera: “Spartak e Juventus hanno stessa popolarità. Calcio russo come Serie A”

L'ex allenatore dello Spartak Massimo Carrera si trova a Mosca per una partita in ricordo di Ilya Tsymbalar, calciatore scomparso 10 anni fa all'età di 44 anni per problemi cardiaci. Il tecnico italiano ha ammesso di aver guardato spezzoni della partita dell'ex calciatore biancorosso e lo ha anche elogiato. "Posso dire che, probabilmente, la sua gamba sinistra era migliore di quella di Lionel Messi", ha detto Carrera a Match TV. Carrera che ha un passato da calciatore e vice allenatore della Juventus ha risposto alla domanda se lo Spartak è il club più popolare in Russia paragonandolo alla squadra bianconera: "Penso che abbiano lo stesso livello di popolarità. Lo Spartak ha il più grande esercito di tifosi in Russia come la Juventus in Italia. Nel club torinese qualcosa deve essere cambiato all’interno della squadra. Il Dna della Juventus è dei vincenti. Dobbiamo lottare e lottare per tornare in testa alla classifica e sulla scena mondiale in generale”, ha detto l'ex Bari a Match TV. Carrera ha allenato lo Spartak dal 2016 al 2018. Sotto la sua guida, la squadra ha vinto il campionato.