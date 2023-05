Carvajal accusato di razzismo sui social: dura replica ad un utente

Nuove accuse di razzismo che coinvolgono l'ambiente del Real Madrid . Dopo il caso di Vinicius che ha subito insulti nel corso della gara contro il Valencia, un utente ha accusato Dani Carvajal , difensore dei Blancos, di comportamenti simili prendendo spunto da un filmato del passato che, in realtà, era stato modificato, a quanto pare, con dei sottotitoli ad hoc.

Lo spagnolo ha risposto sul suo profilo Twitter alle accuse: "Cosa penso? Che forse, a causa di persone come te, che credono alle bufale perché sono interessate a crederci per ottenere visibilità, non stiamo promuovendo ciò che dobbiamo promuovere. Prima di parlare, informati".