Caso Benzema in Francia. La senatrice: “Via la cittadinanza e il Pallone d’Oro”

Sono attimi di grande tensione in Francia, in cui si è sollevato un polverone a causa delle dichiarazioni di Karim Benzema. Oggi in Arabia Saudita all'Al-Ittihad, l'ex Real Madrid nei giorni scorsi è stato accusato dal Ministro degli Interni francese Darmanin di avere dei legami con alcuni terroristi islamici vicini ad Hamas. Accusa importante quella di Darmanin, che ha scatenato l'opinione popolare francese. A seguire, è arrivata anche l'accusa di Valerie Bpyer, senatrice del partito francese Les Republicains. Sui propri profili, la senatrice ha spiegato che, Benzema, "è legato ai Fratelli Musulmani". Per questo motivo, Boyer avrebbe richiesto la rimozione del Pallone d'Oro e quella della cittadinanza francese al calciatore.