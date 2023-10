Caso diplomatico al Pallone d’Oro: protesta ufficiale del Valencia, ecco perché

Nel 2023 il premio è stato assegnato all’attaccante del Real Madrid Vinicius per la creazione dell'Istituto Vini Jr. a Sao Gonçalo, sua città natale, che permette un’istruzione adeguata a bambini in condizioni disagiate.

La consegna del premio ha però scatenato un vero e proprio caso diplomatico, legato all’immagine scelta dell’organizzazione del Pallone d’Oro per la premiazione di Vinicius. La foto in questione è quella che ritrae l’attaccante brasiliano protestare per i cori razzisti subiti durante la partita dello scorso maggio a Valencia. Sullo sfondo sono infatti riconoscibili le maglie della squadra bianconera e i volti dei giocatori Comert e Mamardashvili.