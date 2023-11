Caso El Ghazi, il Mainz gli rescinde il contratto. E lui risponde sui social…

Il club tedesco ha deciso di terminare i rapporti con l'ala olandese. Il calciatore, prima sospeso poi reintegrato, si era schierato apertamente in favore della Palestina nel conflitto in corso a Gaza

LA RESCISSIONE - Nel momento in cui El Ghazi è tornato a supportare la causa palestinese, nella giornata odierna il Mainz ha provveduto a terminare i rapporti contrattuali con il calciatore, la cui replica non si è fatta attendere. Con un post su Instagram, El Ghazi ha dichiarato: "Combattere per ciò che è giusto, anche se significa combattere da solo. La perdita dei miei mezzi di sostentamento è nulla in confronto all'inferno che stanno vivendo gli innocenti di Gaza."