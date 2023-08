Caso Gnonto, il tecnico del Leeds: “Fuori rosa per un motivo…”

In Inghilterra fa rumore il caso Willy Gnonto. Retrocesso con il suo Leeds in Championship non impressionando alla sua prima stagione in Premier, l'attaccante è stato rilegato ai margini della rosa. Il motivo sarebbe da imputare alla ferma volontà di lasciare il club, ragione per cui si sarebbe pure rifiutato di scendere in campo. Ne ha parlato l'allenatore Daniel Farke in conferenza stampa: "Si allena individualmente per rimanere in forma. Non ha la clausola rescissoria e abbiamo già chiarito che non lo venderemo. Fino a quando tutto non sarà risolto dal punto di vista legale, non si allenerà con il gruppo perché non può concentrarsi sull'allenamento". Al momento, dunque, Willy Gnonto risulta fuori dal progetto. Non viene preso in considerazione per le partite e si allena a parte dalla squadra come un calciatore prossimo alla partenza. Ma nonostante le continue richieste, il Leeds non lo vuole cedere.