Caso scommesse in Inghilterra, Paquetà ha deciso di collaborare

Il caso scommesse dilaga anche in Inghilterra. Ad essere indagato dalle forze dell'ordine, in questo caso, è l'ex Milan Lucas Paquetà per un cartellino giallo che è risultato alquanto sospetto. A quanto pare, infatti, il calciatore brasiliano aveva assicurato diversi familiari di scommettere sull'ammonizione verso il termine di una partita di campionato, così da assicurarsi una bella vincita. A riguardo si è messa a lavoro la Federazione inglese (FA), che indaga già dallo scorso settembre sul brasiliano (prima che scoppiasse il caso scommesse anche qui, in Italia). Ora, secondo quanto riportato dal Daily Mail, Paquetà ha deciso di dare una svolta alle indagini sul suo conto e prestarsi alle forze dell'ordine. Dunque, ha deciso di collaborare e mettere a disposizione l'accesso ai propri dispositivi telefonici.