Caso scommesse, la Fifa: “Squalifica Tonali in vigore da oggi”

Ci ha pensato la Fifa a chiarire la situazione riguardo Sandro Tonali . Il centrocampista, coinvolto nel caso scommesse che ha sconvolto il calcio italiano, ha ricevuto una squalifica a 18 mesi di cui 8 commutati in prescrizioni alternative da parte della Procura Federale. Una sanzione poco chiara riguardo i tempi, che nella giornata di venerdì aveva lasciato spazio a non pochi dubbi e critiche oltremanica.

SQUALIFICA: Dubbi che sono stati risolti proprio dalla Fifa, che intervenendo ha reso noto ed ufficiale lo stop del centrocampista. Dunque, da venerdì 27 ottobre, oggi, Sandro Tonali è effettivamente un calciatore squalificato. Rientrerà fra 10 mesi. In questo modo è stato sciolto anche io dilemma del Newcastle, che sperava di usufruire dei servigi dell'italiano anche per la prossima gara di Premier League in casa del Wolverhampton. E proprio a tal riguardo si era scatenata la polemica. Il club inglese, aveva notificato di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte degli organi di competenza italiani. Per questo motivo, i magpies speravano nell'idoneità di Sandro a giocare sabato, ma non sarà così.