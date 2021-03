Cavani, futuro deciso: a giugno andrà al Boca Juniors

Edinson Cavani ad un passo dal Boca Juniors. Sembra prendere una linea piuttosto chiara il futuro del bomber uruguaiano ad oggi del Manchester United. L’ex Napoli e Psg, secondo quanto riportato da Olé, sarebbe in trattative avviate per trasferirsi in Argentina e vestire la maglia degli Xeneizes.

Deciso il futuro di Cavani