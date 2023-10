C’è Nizza-Marsiglia, Farioli elogia Gattuso: “Un modello”

Intervistato da 'L'Equipe' Farioli ha speso parole di elogio per il più esperto collega, rivelando di avere Gattuso tra i propri modelli: "La cosa che più mi piace di Gattuso è la personalità, oltre al fatto che nonostante sia stato un campione e abbia vinto tutto da giocatore ha sempre voglia di imparare e di sviluppare le sue idee da allenatore. Poi Rino è coraggioso, ha allenato in cinque paesi diversi, accettando di mettersi alla prova nella Serie C italiana, per poi tornare a lavorare nei settori giovanili”.