Celta Vigo, il nuovo allenatore è Rafa Benitez

La stagione del Centenario, è un evento indimenticabile e irripetibile per il Celta e il club ha scelto un tecnico vincente. Raggiunto l'accordo poco fa con Rafa Benitez che dopo essere stato vicino al Napoli ha accettato il club di Vigo. Contratto biennale per l'ex di Inter e Liverpool che ha una vasta esperienza in panchina con una carriera difficile da eguagliare. Rafa Benítez accumula un totale di 1099 partite ai massimi livelli e nelle quali ha ottenuto 549 vittorie, vincendo una Champions League con i Reds e una coppa del mondo per club con l'Inter