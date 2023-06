Cerezo, il mercato dell’Atletico Madrid: “Griezmann tra i top 3 in Europa. Joao Felix? Se…”

Sull'importanza di Griezmann : "Per me è tra i migliori tre d'Europa, una risorsa molto importante per l'Atletico. Un grande giocatore, una grande persona, è dove vuole".

In generale sui rinforzi per la squadra: "Due, possibilmente. Potremo ingaggiare pochissimi giocatori, la questione dei limiti alle spese è una faccenda molto complicata".

Non manca un passaggo su Joao Felix di proprietà dei Colchoneros ma, per sua stessa ammissione, desideroso di non giocare sotto la guida di Simeone: "Se c'è una squadra che possa interessarsi, è molto probabile di sì. In caso contrario rimarrà un calciatore dell'Atletico Madrid. Parliamo di uno dei migliori attaccanti d'Europa, deve ancora dimostrare il suo valore".