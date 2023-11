Championship, il Leeds ferma la corsa del Leicester di Maresca e Casadei

Il derby italiano della Serie B inglese va alla squadra di Gnonto, in campo solo nel finale: finisce 1-0 con gol di Rutter, Foxes ancora in testa, ma l'Ipswich può farsi sotto

Va al Leeds il derby italiano della 15° giornata di Championship. Al King Power Stadium di Leicester le Foxes di Enzo Maresca e di Cesare Casadei hanno infatti ceduto di misura per 1-0 agli Whites di Willy Gnonto , entrato però solo nei minuti di recupero del secondo tempo.

Decisivo il gol di Georginio Rutter al 13’ del secondo tempo, che ha punito un Leicester poco ispirato e ben imbrigliato in ogni zona del campo dal Leeds, che ha lasciato ai padroni di casa solo uno sterile possesso palla concedendo loro appena un tiro in porta in 90 minuti.