Chelsea, acquisto record: 100 milioni per l’ucraino Mudryk

Contratto record di 8 anni e mezzo per l'ucraino

Un colpo stratosferico di mercato lo ha messo a segna un club di Premier League. Mykhaylo Mudryk è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Un acquisto da record per i blues che hanno prelevato l'esterno ucraino dallo Shakhtar Donetsk per 100 milioni di euro. Il giocatore ha firmato un contratto di otto anni e mezzo. L'ucraino aveva ricevuto gli elogi di Roberto De Zerbi che lo ha allenato in Ucraina.