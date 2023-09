Chelsea, figuraccia col Nottingham: “Ma è normale, stiamo costruendo qualcosa”

"Stiamo costruendo qualcosa. Meritavamo di più contro il West Ham, ma come ho già detto è solo questione di tempo". Ha scelto di utilizzare queste parole Mauricio Pochettino, in conferenza stampa dopo la seconda sconfitta in quattro partite del suo Chelsea: a violare Stamford Bridge è stato il modesto Nottingham Forest, corsaro per 1-0.