Chelsea, la decisione sul futuro di Aubameyang… c’entra Pochettino

Pierre-Emerick Aubameyang non rientra nei piani del Chelsea. O, quantomeno, nel progetto tecnico di quello che sembra essere il prossimo allenatore dei blues, Mauricio Pochettino. Per cui, il club si sarebbe già messo alla ricerca di un sostituto, un attaccante dalle ottime doti balistiche e con il gol nel sangue. Secondo quanto rivelato da varie fonti inglesi come il DailyMail, la scelta del club sarebbe ricaduta in un totale di quattro candidati, dove in cima alla lista spicca il nome di Victor Osimhen come sostituto dell'ex Borussia Dortmund. Ma non è tutto, l'attaccante gabonese non sarà lasciato libero gratis e ciò complica l'ambito ritorno in Spagna.