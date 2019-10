Chelsea, Lampard contro la super Champions: “Format attuale quello più giusto, non vedo perché cambiare”

Continua a far discutere il progetto relativo a una nuova super Champions League, che manderebbe in soffitta l’attuale format della massima competizione europea. Tra i più convinti sostenitori dell’idea vi è il presidente della Juventus Andrea Agnelli, con la sua posizione che ha però suscitato qualche perplessità tra diversi addetti ai lavori. Tra questi vi è anche il tecnico del Chelsea Frank Lampard, che, come raccolto dal Sun, ha così dichiarato.

CHAMPIONS – “Le squadre che arrivano in Champions meritano di stare lì, visto che hanno battuto le squadre dei loro campionati. Si sono guadagnate il diritto di giocare contro le formazioni migliori, questa è la bellezza della competizione. Credo che il format attuale sia quello giusto, un eventuale cambiamento andrebbe discusso”.