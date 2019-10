Chelsea, Lampard: “Out dalla Carabao Cup? Le nostre priorità sono altre…”

Non solo il tanto spettacolare match di Anfield fra Liverpool e Arsenal, che ha visto i Reds accedere al turno successivo di Carabao Cup ai calci di rigore con qualche polemica. Ieri, infatti, era in campo anche il Chelsea, che invece è stato eliminato per il 2-1 per mano del Manchester United di Solskjaer, corsaro in trasferta. Il mister dei Blues Frank Lampard non fa drammi: “Abbiamo avuto una partita molto dura in Champions con l’Ajax, non dimentichiamoci che noi facciamo anche quella competizione. Stiamo bene poi in campionato, quindi direi che le nostre priorità sono abbastanza chiare e non riguardano questa coppa. Chiaramente le partite vogliamo vincerle tutte, dando il massimo, e oggi ci siamo riusciti a dare tutto. Ho inserito molti giovani e mi sono piaciuti, questa competizione permette il loro impiego ed è elemento importante per essere vincenti”.