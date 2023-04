Chelsea, Lampard torna ad interim: “Ho le idee chiare, la cosa più importante…”

Il Chelsea ha deciso a chi affidare la panchina: il nuovo tecnico dei blues è Frank Lampard , almeno lo sarà fino al termine della stagione. L'ex leggenda del club ha accettato di tornare ad interim, più comunemente definito come "traghettatore", così da concludere l'attuale complicata stagione e guardare alle prossima in estate.

Queste le parole di Frank Lampard al suo ritorno da allenatore del Chelsea: "Certamente sarà una grande contesa, ma non lo sono tutte? Sono pronto a dare tutto me stesso per raggiungere al meglio il mio obiettivo, ho le idee chiare. La cosa più importante, ora, è parlare con i giocatori e vederli all'opera" ha dichiarato il nuovo tecnico ai media ufficiali del club.