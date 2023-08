Chelsea, nuovo record del difensore Thiago Silva in Premier

Thiago Silva titolare per la sfida contro il Nottingham Forest, è il secondo giocatore più anziano a giocare le prime tre dal primo minuto

Gli anni passano ma Thiago Silva rimane sempre lo stesso. Il difensore del Chelsea continua a giocare all'età di 38anni e il suo impatto sul campo è notevole, tanto che ha battuto un altro record individuale in questa nuova stagione. Sceso in campo titolare nella sfida contro il Luton Town, il brasiliano è ufficialmente diventato il secondo giocatore più anziano della storia del campionato a giocare dal primo minuto le prime tre di campionato. Lo riporta Opta. Il record appartiene a invece Teddy Sheringham, che all'età di 39 anni giocò dai primi minuti i tre turni di apertura della Premier League nella stagione 2005/06 per il West Ham.