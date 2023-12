Chelsea, Pochettino su Lockyer: Siamo dispiaciuti, spero si riprenda presto”

Il malore accusato da Tom Lockyer in Bournemouth-Luton ha tenuto con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori. Nella conferenza stampa odierna, l'allenatore del Chelsea, Mauricio Pochettino, ha parlato delle drammatiche immagini dello scorso turno di Premier League: "Siamo davvero dispiaciuti e tristi per la situazione. È sempre difficile vedere un giocatore a cui succedono queste cose nel calcio. Tutto ciò che possiamo dire è che speriamo che si riprenda il più presto possibile. Auguriamo a lui e i migliori sentimenti per Luton. È sempre preoccupante che succedano cose del genere. Durante le partite, è in TV e tutti possono vedere. È una cosa che è accaduta in passato ed è difficile da prevedere. La scienza sta lavorando cercando di anticiparlo e test da vedere, ma possono succedere cose imprevedibili. Fa parte dello sport, ma purtroppo fa parte della vita".