Chelsea, un miliardo di dollari di perdite e in estate tante cessioni

Per quanto riguarda la stagione in corso, le perdite potrebbero essere ancora significative in quanto il Chelsea ha già speso più di 600 milioni di euro in trasferimenti e venduto giocatori solo per 60 milioni di euro. Secondo The Times, per evitare sanzioni per violazioni finanziarie, il club dovrà vendere in maniera massiccia i giocatori quest'estate. Secondo il regolamento del campionato inglese, la perdita annuale del club non può superare i 120 milioni di euro per tre anni consecutivi.