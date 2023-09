Chiellini, notte da incubo: sconfitta in finale, gol annullato e rissa causata

Chiellini è rimasto in campo per tutta la partita, non ha calciato il rigore, ma è stato protagonista in negativo in due episodi.

L’ex capitano della Juventus è stato infatti responsabile dell’annullamento del gol Denis Bouanga, decretato dal Var a causa di un'ingenua infrazione commessa da Chiellini, che nel battere una punizione a centrocampo non ha passato subito la palla al compagno toccando la sfera per due volte.

In precedenza, l'esperto difensore era al centro di una rissa per uno scontro con Sebastian Cordova, reo di aver impedito la ripresa del gioco in occasione di un calcio di punizione in favore del Los Angeles.

Chiellini ha prima spinto vistosamente Cordova, per poi calciare con forza e colpirlo sul ventre per evidenziare l'impossibilità di rimettere il pallone celermente in gioco. Ne è nata una rissa, anche originata dalla decisione dell’arbitro di non estrarre neppure il cartellino giallo nei confronti di Chiellini, affrontato poi a muso duro dal difensore del Tigres Guido Pizarro. Los Angeles FC e Tigres hanno terminato la gara in 10 uomini per le espulsioni di Palacios e Rafael Carioca.

