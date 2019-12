Cina, Arsenal-Manchester City non verrà trasmessa per colpa di… Ozil

Non verrà trasmessa dall’emittente cinese CCTV la partita di Premier League tra Arsenal e Manchester City, in programma questo pomeriggio alle 17.30. La decisione è stata presa dopo il tweet pubblicato lo scorso venerdì dal giocatore dei Gunners Mesut Ozil, il quale ha espresso sostegno per gli uiguri nello Xinjang. Il tedesco ha condannato la repressione della Cina contro le minoranze musulmane nella regione occidentale, criticando inoltre i Paesi musulmani per non aver fatto niente a riguardo.

Un pensiero che non è stato apprezzato in Cina, con l’emittente che ha deciso di inserire nel proprio palinsesto la sfida tra Tottenham e Wolverhampton al posto di quella tra Arsenal e City.

