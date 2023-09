City, Guardiola: “Haaland? Vi consiglio di non criticarlo, poi dovrete scusarvi”

L'allenatore ha avvertito: "Vi consiglio di non criticare giocatori di questo calibro. Poi segnano e dovete chiedergli scusa". Haaland, detto fatto contro il Nottingham Forest

HAALAND: "Ora sta avendo un pò di difficoltà ma è normale - ha esordito Pep Guardiola al famoso media inglese -. Ha avuto momenti incredibili ed è solito a segnare un sacco di gol. Il mio consiglio è quello di evitare di criticarlo. Quando azzardi contro un giocatore di questo calibro tutto ti torna indietro, perché poi torta a segnare e tu devi chiedergli scusa. Quindi, consiglio di evitare". Detto fatto per Erling Haaland, che ha reso felice Guardiola segnando il gol del doppio vantaggio nella sfida di campionato contro il Nottingham Forest. Ora deve solo lasciare il segno in Champions League, cosa che non è riuscito a fare lo scorso martedì contro lo Stella Rossa.