City, Haaland miglior giocatore dell’anno 2022/23. Guardiola miglior allenatore

Chi altro se non lui? Erling Braut Haaland è il miglior giocatore della passata stagione, la 2022-23, che lo ha visto bucare la porta da qualunque angolazione. L'attaccante è stato premiato questo giovedì dalla Uefa, in occasione del sorteggio dei gironi di Champions League. A renderlo ufficiale è lo stesso organo calcistico europeo tramite profili social. Il norvegese era il nuovo arrivato in casa Manchester City e non ha deluso le aspettative, segnando 52 gol totali in 53 apparizioni tra tutte le competizioni cui i citizens hanno partecipato. Poi è stato anche un vincente, chiudendo con il magnifico Treble. Con lui anche l'allenatore Pep Guardiola, che quest'anno ha raggiunto vette mai toccate prima.