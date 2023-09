City, più soldi a Haaland per evitare l’assalto arabo

Il city gioca d'anticipo contro il mercato: in cantiere un rinnovo di contratto da 30 milioni di sterline a stagione per il norvegese

Il ManchesterCity sta riflettendo sulla possibilità di rinnovare il contratto di Erling Haaland. L'obiettivo principale dei citizens non è spostare la scadenza del contratto, ancora lontana e fissata per giugno 2027, quanto blindare l'attaccante in caso di voci di mercato per la prossima estate. È noto che l'Arabia Saudita ha un portafogli particolarmente fornito, ma il Real Madrid è il club che più spaventa gli inglesi: se non dovesse arrivare Mbappé, punteranno tutto sul norvegese. Dunque il rinnovo a cifre da super top player. Secondo quanto riportato dal Daily Star, l'intenzione è quella di proporre un ingaggio da 600.000 sterline a settimana, per un totale di 30 milioni a stagione. Esclusi eventuali bonus, ovviamente.