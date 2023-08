City, Rodri contro l’elevato numero di partite a stagione: “Non è una cosa sana”

Il centrocampista ha lamentato un eccessivo numero di partite in stagione per un ritmo ormai insostenibile

"Non posso giocare 50-60 partite l'anno tutte da titolare, anch'io ho un fisico e poi vado in difficoltà. L'ho detto al club e al mister, bisogna intervenire in qualche modo". Queste le parole di Rodrigo Hernandez, meglio conosciuto come Rodri, centrocampista del ManchesterCity che ha lamentato l'eccessivo minutaglie riservatogli. In effetti è uno degli uomini chiave di Guardiola e un sostituto che possa farlo riposare non è ancora stato trovato.