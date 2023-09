Clamoroso da Londra. Il presidente del Tottenham: “Abbiamo una recompra per Kane”

Ha salutato Londra per abbracciare Monaco di Baviera, Harry Kane. E lo ha fatto per circa 100 milioni di euro, in un'operazione andata in porto lo scorso 12 agosto. Tutti felici, o almeno così sembrava: il giocatore cercava nuovi stimoli e approdava in un club in lizza per vincere la Champions League in questa stagione, i londinesi del Tottenham incassavano una cifra quasi insperata considerando che il centravanti sarebbe andato in scadenza di contratto nel 2024, il Bayern si dotava di una nuova bocca di fuoco. Eppure c'è un dettaglio riguardante la trattativa che è sfuggito a molti. Lo racconta il presidente degli Spurs, Daniel Levy, attraverso una dichiarazione riportata da diversi media inglesi.