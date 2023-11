Clamoroso in Mls, arbitro travolge giocatore e fa partire il contropiede

Ha dell'incredibile quanto accaduto nell'ultimo turno di campionato di Mls. In occasione della sfida Vancouver Whitecaps-Los Angeles FC, l'arbitro si è reso grande protagonista con un goffo intervento. Successivamente al calcio d'angolo a favore dei padroni di casa, spazzato al limite dell'area dagli ospiti, il direttore di gara si è sfortunatamente trovato nel bel mezzo tra pallone e calciatore. Quest'ultimo, Alessandro Schopf, si dirigeva a tutta velocità in prossimità della sfera quando, senza nemmeno rendersene conto, è stato travolto dall'arbitro il quale si accingeva a fare ritorno in mezzo al campo. Così facendo il direttore di gara ha permesso il contropiede della squadra di Giorgio Chiellini, che in quell'occasione ha pure segnato. Il gol però è stato annullato successivamente ad una revisione del VAR. No, non c'entra lo sfortunato scontro con l'arbitro ma la posizione leggermente in fuorigioco di Denis Bouanga. In ogni caso, un episodio che ha fatto sorridere. Di seguito il video dell'accaduto.