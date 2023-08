Colombia, la nuova maglia nera della nazionale… diventa un giallo

Un vento di novità che dalle parti di Bogotà non sembra avere attecchito, visto il coro di proteste e il senso di smarrimento che ha colpito non solo i tifosi tradizionalisti.

La divisa verrebbe usata nella Coppa America 2024 , la cui fase finale si svolgerà la prossima estate negli Stati Uniti, oltre che nelle qualificazioni al Mondiale 2026 , che prenderanno il via già a settembre.

La scelta del nero è un inedito assoluto per la federazione colombiana e sui social networks il coro di dissensi è stato pressoché unanime.

Il giallo è però legato al fatto che, secondo quanto una fonte citata da 'Marca', tale progetto non risulterebbe essere stato presentato dall’Adidas. Gli uffici colombiani della nota marca di abbigliamento sportivo smentiscono di aver ideato questa maglia: “Non sappiamo da dove provenga questa notizia, ma non abbiamo pensato a nessuna maglia nera per la Colombia”.