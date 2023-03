Colonia, mercato bloccato fino al 2024 e sanzione Fifa. Ecco perchè

Non è decisamente un buon momento per il Colonia. In campionato non vince dal 12 febbraio e nelle ultime cinque partite di Bundesliga ha raccolto appena un punto sul terreno dell'Union Berlino. Si sa che poi quando piove diluvia. Il club tedesco, secondo quanto riportato dalla 'Bild', è stato sanzionato dalla Federcalcio con un blocco del mercato da scontare nelle prossime due sessioni.

I fatti - La madre del calciatore - che all'epoca dei fatti aveva 16 anni - aveva interrotto il contratto con il club sloveno a causa di alcune promesse non mantenute. Ma secondo il club sloveno la 'rottura' è scaturita proprio su pressioni del Colonia, già interessato ad assicurarsi le prestazioni del ragazzo, il quale ha firmato con il Colonia proprio nel giorno seguente alla separazione con il suo precedente club. Sulla vicenda si registra anche la presa di posizione della Fifa che ha stabilito che oltre alle due sessioni con mercato bloccato, il Colonia dovrà risarcire il club sloveno con 54.000 euro. Il calciatore è stato squalificato per 4 mesi. Il Colonia comunque ha fatto sapere che presenterà ricorso potendo dimostrare di aver operato correttamente per tesserare il giovane talento che ha segnato 13 gol in altrettante partite nel campionato under 19 con il Colonia in questa stagione e ha rappresentato la nazionale slovena under 19.