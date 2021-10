Como, Arsenal e Inter Miami: Wilshere può ripartire dalla MLS

Il centrocampista potrebbe andare all'Inter Miami

Redazione ITASportPress

Jack Wilshere può ripartire dall'Inter Miami. Il centrocampista inglese sta vivendo un periodo davvero grigio a livello professionale. Svincolato e in cerca di squadra, il calciatore si sta allenando per rimanere in forma in vista di una nuova avventura.

Nelle scorse settimane il classe 1992 aveva raccontato di come il pensiero del ritiro lo avesse più volte toccato ma allo stesso tempo anche della voglia di non deludere i suoi figli che continuano a domandargli come mai non stia giocando in nessuna squadra. Adesso, come riporta Talksport, il centrocampista 29enne starebbe valutando una proposta dell'Inter Miami, club del presidente David Beckham dopo aver ritrovato la forma fisica allenandosi con Arsenal e Como. Attualmente svincolato dallo scorso luglio dopo gli anni all'Arsenal, e il lento declino che lo ha portato a vestire, con poco successo, le maglie di Bolton, West Ham e infine Bournemouthe, Wilshere spera di poter proseguire il MLS nella squadra di mister Phil Neville che sarebbe alla ricerca di profili di esperienza e di grande qualità.

"Mi allenerò con l'Arsenal fino al mese di gennaio 2022 poi vedremo cosa succederà", ha detto il giocatore. Proprio in quei mesi prenderà il via la stagione negli USA: "Se mi piacerebbe? Sì certo. Avrei preferito giocare ancora in Premier League ma mi piacerebbe un'esperienza all'estero. Inter Miami? Sarebbe bello".