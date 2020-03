Copa del Rey, la Real Sociedad riscrive la storia: in finale dopo 32 anni. L’esultanza social del club

La Real Sociedad trionfa in Copa del Rey e si regala la finalissima. Il club spagnolo ha riscritto la storia. La formazione di Imanol Alguacil, tecnico del club basco, è riuscita nell’impresa che non accadeva da oltre trent’anni. L’ultima volta successe con John Benjamin Toshack in panchina, e con Arconada, Zamora, Bakero e Lopez Ufarte in campo. Calciatori che poi riuscirono anche a vincere il torneo. Adesso, 32 anni dopo come sottolineato dalla stessa società, tocca alla nuova generazione, guidata dal talento Odegaard e da Oyarzabal, autore della rete della vittoria nella gara contro il Mirandes. Ad attendere la Real Sociedad ci sarà la vincente tra Granada e Athletic Club.