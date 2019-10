Copa Libertadores, il River assume l’agente di sicurezza che era stato licenziato dal Boca!

Incredibile storia che arriva dalla Copa Libertadores. Avevamo raccontato nella giornata di ieri, sabato 25 ottobre, che un agente di sicurezza del Boca Junior era stato licenziato per aver esultato insieme ai giocatori del River Plate sul campo della Bombonera dopo che i Millonarios hanno vinto la semifinale di ritorno per 2-0. Ebbene, nel giorno successivo si apprende la notizia che quello stesso agente, di nome Gabriel Portillo, è stato assunto… dal River Plate! È stato intervistato dal giornale Diario Olé: “Non pensavo potesse avere particolari ripercussioni quel gesto, il giorno successivo al match il Boca mi ha convocato e mi è stato detto del licenziamento. Gli ho detto che non potevano farlo solo perché uno tifa una determinata squadra, poi sono rimasto sorpreso dell’assunzione da parte dell’agenzia del River e sono felice”.