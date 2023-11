Clamoroso in Coppa di Germania! Bayern eliminato da un club di terza divisione

Per il quarto anno consecutivo il Bayern Monaco esce anzitempo dal DFB-Pokal, la coppa nazionale tedesca. La squadra di Tuchel viene sconfitta per 2-1 dal Saarbrucken, club che milita nella terza serie tedesca, nel più classico dei Davide contro Golia. I bavaresi, con una formazione rimaneggiata, passano in vantaggio con Thomas Muller al 16' del primo tempo, ma subiscono la rimonta avversaria con due gol nei minuti di recupero: Sontheimer (46' del primo tempo) e Gaus (96') regalano ai padroni di casa la storica impresa, battendo i campioni di Germania ai sedicesimi di finale. Le brutte notizie per il Bayern però non si fermano al risultato: Matthijs De Ligt ha abbandonato la gara in lacrime per una brutta torsione al ginocchio destro. Non il modo migliore di avvicinarsi alla sfida di campionato contro il Borussia Dortmund, in programma sabato al Signal Iduna Park.