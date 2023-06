Coppa di Germania, Lipsia batte 2-0 l’Eintracht e alza il trofeo

Una finale di Coppa di Germania senza il Bayern e il Borussia Dortmund è qualcosa di eccezionale. Stasera a Berlino non c'erano i bavaresi ne i gialloneri e così a contendersi l'ambito trofeo sono stati il Lipsia e l'Eintracht di Francoforte. A vincere è stata la squadra dell'ex Germania dell'Est. Decisive le reti nella ripresa di Nkunku e Szoboszlai. La squadra della Red Bull alza al cielo la sua seconda Coppa di Germania di fila. L'Eintracht Francoforte non riesce nell'impresa di vincerla per la sesta volta nella sua storia. E alla fine le lacrime di Daichi Kamada, trequartista giapponese che si trasferirà al Milan la prossima stagione.